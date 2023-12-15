Здоровье 15 декабря 2023, 11:15 Эксперт по качеству Павлова рассказала, что новогодние салаты с майонезом хранятся 12 часов

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Большинство россиян начинают утро 1 января с доедания салатов, однако из-за неправильного хранения это может привести к отравлению. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

Она объяснила, что заправленные майонезом салаты не могут храниться более 12 часов. Столько же — блюда с рыбой и морепродуктами. Незаправленные с вареными и консервированными ингредиентами — до 18 часов.

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«Не рекомендуется хранить в холодильнике заправленные салаты и употреблять их на следующий день. Лучше подавать их порционно каждому участнику застолья, а емкость с приготовленным, но не заправленным салатом хранить в холоде», — рассказала эксперт.

Она добавила, что заветренные салаты или те, в которых образовалась жидкость, есть нельзя.

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