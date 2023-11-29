Здоровье 29 ноября 2023, 19:08 Эксперт по качеству Хатамова посоветовала выбирать консервированный горошек мозговых сортов

Читать 360tv в

Чтобы не отравиться новогодними салатами, нужно выбирать для них свежие продукты хорошего качества. Об этом Life рассказала менеджер по качеству СТМ «Мой маркет» Зарина Хатамова.

В частности, она посоветовала присмотреться к горошку. По ее словам, лучше выбирать консервы из мозговых сортов. Такой горошек будет нежным и тающим.

Реклама

«Если на этикетке написано, что продукт восстановленный, значит, консервы произведены из высушенного горошка. Вкус у таких зерен пресноватый, а текстура более жесткая и грубая», — объяснила эксперт.

Она также напомнила, что хранить банку нужно в темном и прохладной месте.

Авторы: