29 ноября 2023, 19:08
Эксперт по качеству Хатамова посоветовала выбирать консервированный горошек мозговых сортов
Чтобы не отравиться новогодними салатами, нужно выбирать для них свежие продукты хорошего качества. Об этом Life рассказала менеджер по качеству СТМ «Мой маркет» Зарина Хатамова.
В частности, она посоветовала присмотреться к горошку. По ее словам, лучше выбирать консервы из мозговых сортов. Такой горошек будет нежным и тающим.
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«Если на этикетке написано, что продукт восстановленный, значит, консервы произведены из высушенного горошка. Вкус у таких зерен пресноватый, а текстура более жесткая и грубая», — объяснила эксперт.
Она также напомнила, что хранить банку нужно в темном и прохладной месте.
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