Здоровье 08 апреля 2024, 10:25 Эксперт по фэншуй Скуратова: неправильный выбор цвета в интерьере может привести к ссорам и болезням

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Эксперт по фэншуй и астролог Елена Скуратова посоветовала подбирать оттенки для интерьера с учетом назначения и расположения комнаты. Неправильное решение в данном случае может привести к серьезным проблемам, отметила специалист в беседе с «Москвой 24».

Среди последствий — ссоры по пустякам, частые болезни, бессонница, пояснила Скуратова. По ее словам, также есть вероятность появления финансовых трудностей.

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Так, в помещении, предназначенном для отдыха, должны быть приглушенные тона. В пространстве для работы — яркие оттенки, добавила эксперт.