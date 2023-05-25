Здоровье 25 мая 2023, 13:01 Эксперт по диетическому питанию Верис заявил, что быстрый прием пищи является худшей пищевой привычкой

Читать 360tv в

Эксперт по диетическому питанию Артем Верис в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что быстрой прием пищи является одной из худших пищевых привычек. Такой процесс вызывает в человеке стресс вместо удовольствия.

«Если человек ест медленно, тщательно пережевывая, он лучше ощущает момент насыщения и не съедает лишнего», — процитировал kp.ru эксперта.

Реклама

Плохой пищевой привычкой он также назвал употребление пакетированных соков. Такие соки во время обработки лишаются многих полезных свойств, содержат сахар и консерванты, добавил Верис.