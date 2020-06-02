Эксперт: Петербург вышел на плато
Максим Кабанов, начальник Госпиталя для ветеранов войн, рассказал о временной площадке в «Ленэкспо», которая действует в Петербурге уже месяц. Он также поделился своими размышлениями о коронавирусной ситуации в городе. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
По словам Кабанова, в «Ленэкспо» исправили многие оплошности, которые были изначально, когда людей «пугали» госпитализацией в это учреждение.
«А сейчас мы поняли, как лечить такое количество людей на одной закрытой территории. Госпиталь разделили на условные отделения, и в каждом, как положено, есть свой заведующий, есть врачи, персонал, которые лечат конкретных пациентов, которые поступают в их зону интересов», — пояснил начальник госпиталя.
Он отметил, что в «Ленэкспо» находятся только те пациенты, у которых подтвержденный диагноз COVID-19.
По словам Кабанова, город уже вышел на плато.