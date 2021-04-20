Эксперт перечислил льготы для доноров крови из России

Актуальность донорства отметила председатель правления Национального центра социальной помощи Марина Францева. Эксперт рассказала о том, что в нашем государстве у донорства довольно давние корни. Об этом она поделилась с РИА ФАН.

«189 лет назад в Петербурге молодой врач произвел первое успешное переливание в России. Тем самым он спас жизнь роженицы, и с этого момента началось движение донорства», — отметила специалист.

Она добавила, что часть людей, размышляя о донорстве, думают о том, будут ли добровольцы, если за это не обещать денег? Францева подчеркивает, что деньги не стоит воспринимать как плату за оставленную кровь. По ее словам, это та компенсация, чтобы человек мог хорошо поесть и восстановить силы. Это рассчитывают по принципу 5% от МРОТ. К этому прибавляют местные надбавки. В Петербурге это где-то 1300 рублей, в столице чуть больше.

Францева рассказала, что постоянные доноры могут получать льготы в виде путевок в санатории или чтобы их обслуживали медицинские работники вне очереди в государственных учреждениях. Тем, кто считается «почетным донором», в год выплачивают 13-14 тысяч рублей.