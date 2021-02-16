Эксперт перечислил анализы, которые нужно сдать переболевшим COVID-19

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова перечислила анализы, которые необходимо сдать переболевшим COVID-19, чтобы исключить развитие осложнений, написал сайт kp.ru.

Специалист отметила, что чаще всего после выздоровления пациенты жалуются на сохраняющийся кашель, вялость, повышенное артериальное давление, снижение памяти, ухудшение обоняния и выпадение волос. Тем, кто перенес недуг в легкой форме, нужно сделать общеклиническое исследование крови, сдать анализы на определение уровня С-реактивного белка и Д-димера.

«При легком или даже бессимптомном течении заболевания необходимо убедиться, что у пациентов нет активного воспалительного процесса и лабораторных признаков повышения риска тромбообразования», — отметила Провоторова.

Также есть список анализов, который подойдет людям, которые болели в среднетяжелой и тяжелой форме. В перечень дополнительно входит определение уровня ферритина, служащего маркером воспаления, и комплекс лабораторных маркеров для скрининга аутоиммунных заболеваний.