Эксперт Панюшкина рассказала, как выбрать хорошего психотерапевта

В современном мире многие люди, чтобы справиться с проблемами, используют помощь психотерапевтов. Врач-психотерапевт центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Светлана Панюшкина рассказала, как выбрать хорошего специалиста. Об этом сообщило РИАМО.

По словам эксперта, хорошего психотерапевта отличает внимательное отношение к проблемам пациента. Кроме того, грамотный врач умеет создавать правильную обстановку, в которой человек сможет без проблем рассказать о своей ситуации. Медик также рассказала, что хороший психотерапевт должен относиться к пациенту с уважением и вежливостью.

«Как и любой медик, психотерапевт должен соблюдать врачебную тайну — информация о болезни, диагнозе и назначенном лечении строго конфиденциальна», — подчеркнула Панюшкина.