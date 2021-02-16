facebook_pixel
    16 февраля 2021, 22:30

    Эксперт оценил опасность новой мутации коронавируса

    Артур Блянихов

    Вирусолог Алексей Аграновский обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании.

    «Вирус этот не абсолютно устойчив к антителам, которые вырабатываются в ответ на вакцины. То есть получаются антитела в ответ на экспрессию белка-шипа в организме человека, и эти антитела продолжают взаимодействовать с новым штаммом, тем или иным, но делают это несколько хуже. Но это не значит, что они этого не делают», — уточнил специалист.

    Он выразил уверенность, что вакцинация заставит заболевание протекать легче. По его словам, в случае возникновения новых вариантов вируса вакцину просто придется переделывать.