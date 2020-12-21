Эксперт оценил эффективность вакцины от COVID-19 против нового штамма

Он пояснил, что COVID-19 все время видоизменяется. В настоящий момент известно о нескольких тысячах мутаций коронавируса. По словам Жемчугова, текущие мутации незначительно увеличивают способность вируса передаваться от одного организма к другому. Эти показатели не позволяют назвать вирус в разы более заразным. Врач уверен, что на эффективность уже разработанных вакцин штамм не повлияет.

Новую разновидность коронавирусной инфекции на днях выявили в Великобритании. Главный врач страны назвал этот штамм на 70% более заразным, чем обычный. По этой причине ряд стран Евросоюза приостановил сообщение с Великобританией.