Эксперт Осокина посоветовала проверить щитовидную железу в осенний период | 360°

Здоровье 17 сентября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Осокина посоветовала проверить щитовидную железу в осенний период

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Осенью важно особое внимание уделять состоянию своего здоровья. Основатель health tech-компании AIBY Ольга Осокина рассказала, какие обследования стоит пройти в период холодов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

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По словам специалиста, осенью особое внимание стоит уделить состоянию щитовидной железы. Чтобы узнать, в каком состоянии она находится, стоит сдать анализы на ТТГ, свободные Т4 и Т3, АТ-ТПО, АТ-ТГ. Как рассказала Осокина, сбои в работе щитовидной железы сказываются на всем организме, передали «Невские новости».

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