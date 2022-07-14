Эксперт Осипова рассказала, кому не стоит пить квас

Некоторым людям стоит отказаться от употребления кваса. Такой информацией поделилась главный специалист отдела контроля качества центра контроля качества товаров, работ и услуг Анастасия Осипова. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на эфир телеканала «Санкт-Петербург».

В квасе присутствует небольшое содержание спирта. Его количество может составлять от 0,7% до 1,2%, так как возникает напиток в результате брожения. По этой причине от употребления кваса лучше отказаться беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям.