Здоровье 15 сентября 2023, 12:45 Эксперт ОМС Пушков рассказал, что россиянам придется платить за обследования без направления врача

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С начала осени изменились Правила предоставления медорганизациями платных услуг, в частности теперь пациент получит счет за госпитализацию или обследование без направления врача. Об этом «Российской газете» рассказал советник гендиректора страховой медорганизации Михаил Пушков.

Он объяснил, что медицинская помощь по ОМС останется бесплатной. Просто необходимость процедур или исследований должен будет подтвердить врач. Любая диагностика и лечения по инициативе пациента будет оплачиваться им самим, добавили «7Дней».

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