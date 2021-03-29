Эксперт объяснил значение снижения коэффициента распространения коронавируса

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов обсудил с сайтом kp.ru сообщение о том, что в России до 0,93% снизился коэффициент распространения коронавируса.

Горелов объяснил, что коэффициент распространения инфекции — это ключевой показатель напряженности эпидемической обстановки. К смягчению ограничительных мер позволяет переходить коэффициент меньше единицы. Противоэпидемические меры должны усиливаться, если он растет больше единицы.

«Прошлой весной, когда коэффициент стал ниже 0,7, началось заметное снятие ограничительных мер», — напомнил собеседник издания.