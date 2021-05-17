Эксперт объяснил, почему воду нельзя заменить другими напитками

Большинство современных диетологов, ссылаясь на данные ВОЗ, рекомендуют выпивать два литра воды ежедневно. Эксперт по минеральным водам объяснил в разговоре с Рrаvdа.Ru, почему воду нельзя заменить другими жидкостями.

Михаил Ольхов, являющийся специалистом по минеральным водам, напомнил о том, что человеческий организм на 90% состоит из воды. Именно поэтому человеку необходимо поддерживать водный баланс на клеточном уровне. Вода имеет уникальную способность проникать внутрь клеток и обновлять их.

Употребление остальных напитков и жидкостей никак не позволяет клеткам регенерироваться. Это обусловлено окислительно-восстановительным потенциалом, которым обладает только качественная и полезная вода.

«Вот именно поэтому хотя бы полтора-два литра в день всем рекомендую выпивать такой низкоминерализованной воды. Конечно, лучше негазированной. Потому что газ все-таки это больше консервант, он нужен для того, чтобы дольше сохранять воду, чтобы она не зацвела», — подытожил эксперт.