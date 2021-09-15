Эксперт объяснил, почему в России не развита культура посещения психолога

Россияне привыкли бороться со страхами и психологическими расстройствами самостоятельно, без помощи психолога. Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии МГУ Александр Рикель объяснил, почему так происходит и как побороть страх посещения специалиста. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что «нежелание» посещать психолога привито многим россиянам еще со времен СССР. По его словам, в то время было неприемлемо индивидуально подходить к проблемам человека, к тому же, если возникли они на секуальной почве или же бессознательных травмах. Однако, по его словам, прогресс в этом вопросе все-таки есть.

«Мы, конечно, еще далеки от такого распространения, как в западных странах. Но, я думаю, что мы действительно начинаем потихоньку чуть больше заботиться о своем в том числе душевном здоровье, что не может не радовать», — отметил Рикель.

Он заявил, что молодое поколение начинает понимать важность психологов, да и спрос на их услуги с каждым годом растет. Однако старшие люди до сих пор считают свои психологические проблемы чем-то надуманным и неважным.

Эксперт отметил, что многие сталкиваются с такими состояниями, как апатия, отсутствие мотивации, моральная подавленность, тревожность и постоянное чувство страха, переменчивость настроения, вспышки гнева. Однако если подобные чувства возникают на постоянной основе, необходимо незамедлительно обратиться к психологу.