Эксперт объяснил, почему опасно спать с телефоном под подушкой

Если на несколько часов в день класть телефон под голову, электромагнитные волны негативно повлияют на работу мозга в будущем. Помимо этого, само устройство может перегреться и загореться.

Специалист советует отложить смартфон в сторону как минимум за час до сна. Телефоны плохо влияют на сон: начинаются проблемы с засыпанием и частые ночные пробуждения.

А если смартфон не переводить в авиа- или беззвучный режим, пострадает нервная система, написал сайт ToDay News Ufa.

Постоянный сон с включенным смартфоном под подушкой приводит к появлению тревожности и нарушению сна, пояснил невролог клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Петра Сокова. Уведомления и сообщения отвлекают человека, ухудшается качество сна, переход в глубокий сон растягивается во времени.

Многие используют смартфон для анализа и мониторинга сна. Однако для этого лучше подойдут электронные часы или фитнес-браслеты с отключенными уведомлениями на ночь.