Эксперт объяснил, почему нужна бдительность после прививки от коронавируса

Вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с радио Sрutnik объяснил, почему необходимо быть особо осторожным и внимательным к своему самочувствию после прививки от коронавируса.

По его словам, вакцинация не дает абсолютной гарантии, что человек не заразится сам и не передаст инфекцию другим.

«После прививки все равно есть небольшой риск заражения, хотя если оно и произойдет, то болезнь не будет протекать в тяжелой форме. Кроме того, человек сам может быть источником инфекции и представлять опасность для окружающих», — пояснил специалист.

Тимаков отметил, что в первые дни после вакцинации необходимо наблюдать за своим состоянием. Прививка могла быть сделана в момент, когда у человека протекает инкубационный период инфекционного заболевания. По словам вакцинолога, реакцию на вакцину очень просто принять за симптомы болезни и наоборот. Отличить их самостоятельно невозможно.

Тимаков посоветовал обращаться к врачу при появлении странной реакции на вакцину. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя скрывать плохое самочувствие от медиков.