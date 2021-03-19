Эксперт объяснил, почему ношение некачественной обуви опасно для здоровья

Генеральный директор Национального обувного Союза Наталья Демидова объяснила, почему ношение некачественной обуви может быть опасным для здоровья, сообщил телеканал «Звезда».

По ее словам, контакт плохих материалов с кожей может вызвать аллергические реакции. Специалист отметила, что ботинки или кроссовки могут быть изготовлены из выделанной неправильным образом кожи с применением грубых химических веществ. Кроме этого, опасны вещества, из которых сделан дешевый клей.

Еще недобросовестный производитель не уделяет внимание качеству подошвы.

«Это тоже очень важный аспект, поскольку неправильное положение стопы ведет к неправильному расположению позвоночника. И это со временем приводит к серьезным деформациям, к заболеваниям ног», — подчеркнула Демидова.

Как считает эксперт, особенно опасно ношение плохой спортивной обуви. Когда человек занимается спортом, на ногу идет большая нагрузка, происходит активное потовыделение. Это повышает требования к качеству обуви.

Ранее россиянам назвали способы защиты в сезон аллергии. Россиянам посоветовали носить на улице очки и маску, часто орошать слизистую носа солевыми растворами, а также принимать душ и переодеваться после возвращения домой.