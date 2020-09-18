Эксперт объяснил, почему нельзя ежедневно пить воду из Байкала

Одна из основных причин — горная и талая вода не обладает всеми необходимыми для человека микроэлементами.

«Минеральный состав талой воды обеднен, это не природные воды с полным набором микроэлементов, которые нам рекомендуют врачи. Воды, прошедшие через песчаный горизонт, могли преодолеть какие-то песчаные слои, очиститься через какие-то известняки или напротив — получить некие загрязнения. Все зависит от самого подземного горизонта», — пояснил эколог.

Пить такую воду можно, просто не рекомендуется это делать на постоянной основе, так как она может вымывать микроэлементы. По словам Пешкова, воду из Байкала можно попробовать раз или два, но не ежедневно. Пить воду из источников постоянно неполезно, подчеркнул специалист.