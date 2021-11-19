Эксперт объяснил, почему долгое хранение воды в бутылке опасно для здоровья

Гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар рассказал, почему нельзя долгое время хранить воду в пластиковой бутылке. По словам специалиста, со временем концентрация органических соединений в воде, которая хранится в такой емкости, увеличивается в геометрической прогрессии. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Мы проводим исследования на содержание в бутилированной воде общего органического углерода — это совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которая контактирует с пластиком, — через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев. И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода. То есть каждый месяц контакта воды с пластиком приводит к существенному увеличению концентрации органических соединений, которые выделяются из пластика в воду. За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации», — сообщил он.

Гончар отметил, что долгое хранение питьевой воды в пластиковых бутылках опасно для здоровья. Особенно, если она стоит на солнце. Огромная концентрация органических соединений попадает в организм человека, многие из которых являются отравляющими веществами.

Выбирая бутилированную воду в магазине, важно смотреть не только срок хранения, но и наличие либо отсутствие слова «природная». Если такого слова на этикетке нет, значит вода не из скважины. Ее могли набрать из-под крана и пропустить через кувшинный фильтр, заключил эксперт.