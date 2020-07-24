Эксперт объяснил, как справиться с припухлостью век
Мария Калугина, нутрициолог, в беседе с ИА Nation News рассказала, о чем говорит припухлость век, назвала симптомы и объяснила, как с ней побороться.
По словам специалиста по питанию, припухлость век может быть при ряде серьезных заболеваний. Необходимо выяснить, как часто она появляется и после чего, на одном глазу или двух, а также важно понять, есть ли сопутствующие симптомы.
«Отек верхнего века отражает нарушение в работе лимфатической системы», — приводит слова эксперта по оздоровлению Ольги Бурлаковой «Царьград».
Она подчеркнула, что отек век может образовываться из-за проблем с почками. В этом случае необходимо изменить свой рацион питания и отказаться от соли.