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    24 июля 2020, 15:10

    Эксперт объяснил, как справиться с припухлостью век

    Анастасия Кременчугская

    Мария Калугина, нутрициолог, в беседе с ИА Nation News рассказала, о чем говорит припухлость век, назвала симптомы и объяснила, как с ней побороться.

    По словам специалиста по питанию, припухлость век может быть при ряде серьезных заболеваний. Необходимо выяснить, как часто она появляется и после чего, на одном глазу или двух, а также важно понять, есть ли сопутствующие симптомы.

    «Отек верхнего века отражает нарушение в работе лимфатической системы», — приводит слова эксперта по оздоровлению Ольги Бурлаковой «Царьград».

    Она подчеркнула, что отек век может образовываться из-за проблем с почками. В этом случае необходимо изменить свой рацион питания и отказаться от соли.

    Новости SMI.FM