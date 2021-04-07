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    07 апреля 2021, 20:10

    Эксперт объяснил, как прикосновения мамы влияют на развитие мозга ребенка

    Полина Петрова

    Исследователь из университета Бар-Илан Рут Фельдман объяснила, как прикосновения матери влияют на развитие мозга младенца, написал журнал PNAS.

    Эксперт объяснил, как прикосновения мамы влияют на развитие мозга ребенка

    Примерно 20 лет назад она вместе с коллегами начала изучать влияние на малышей времени, которое они проводят в физическом контакте со своими мамами. Ученые время от времени связывались с семьями и следили за взаимодействием матерей и подрастающих детей, сообщил портал «Ридус».

    «Мы искали способность мозга сопереживать различным чувствам других людей: печали, страданиям, а также радости», — пояснила Фельдман.

    Результаты эксперимента показали, что контакт матерей с детьми много лет назад оказал реальное влияние на функционирование их мозга. Благодаря частым материнским прикосновениям в младенчестве участники исследования научились сопереживать другим людям и ощущать эмпатию.