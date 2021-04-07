Эксперт объяснил, как прикосновения мамы влияют на развитие мозга ребенка

Исследователь из университета Бар-Илан Рут Фельдман объяснила, как прикосновения матери влияют на развитие мозга младенца, написал журнал PNAS.

Примерно 20 лет назад она вместе с коллегами начала изучать влияние на малышей времени, которое они проводят в физическом контакте со своими мамами. Ученые время от времени связывались с семьями и следили за взаимодействием матерей и подрастающих детей, сообщил портал «Ридус».

«Мы искали способность мозга сопереживать различным чувствам других людей: печали, страданиям, а также радости», — пояснила Фельдман.

Результаты эксперимента показали, что контакт матерей с детьми много лет назад оказал реальное влияние на функционирование их мозга. Благодаря частым материнским прикосновениям в младенчестве участники исследования научились сопереживать другим людям и ощущать эмпатию.