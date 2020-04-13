Эксперт объяснил, из-за чего изменилась скорость распространения коронавируса в России

По ее словам, Россия могла пойти по итальянскому или испанскому сценарию. Однако благодаря введению ограничительных мер этого удалось избежать.

Из-за несоблюдения режима самоизоляции в Москве и других регионах у России появился другой сценарий. К сожалению, не такой положительный, как в Греции или в Австрии.