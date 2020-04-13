Эксперт объяснил, из-за чего изменилась скорость распространения коронавируса в России
Лариса Попович, директор института экономики здравоохранения ВШЭ, заявила, что резкого роста зараженных коронавирусом удалось избежать благодаря режиму самоизоляции. Об этом написало ИА Ura.ru.
По ее словам, Россия могла пойти по итальянскому или испанскому сценарию. Однако благодаря введению ограничительных мер этого удалось избежать.
Из-за несоблюдения режима самоизоляции в Москве и других регионах у России появился другой сценарий. К сожалению, не такой положительный, как в Греции или в Австрии.