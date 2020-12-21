Эксперт объяснил, чем опасен пропуск второй прививки от коронавируса

«Раньше трех недель делать вторую прививку не рекомендуется, потому что есть определенные моменты в формировании иммунитета. Нужна поэтапность. Если сделать прививку через четыре недели, еще лучше будет иммунитет. Но для создания быстрого иммунитета мы сокращаем интервал до трех недель, чтобы быстрее был полноценный иммунитет», — объяснил специалист.

Он предупредил, что человек не будет полностью защищен, если пропустит вторую прививку. У него будет 50-60% защиты. Соответственно, риск инфицирования гораздо выше, нежели у привитого человека.