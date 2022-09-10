Эксперт Николаева рассказала, кому стоит отказаться от медитации | 360°

Здоровье 10 сентября 2022, 00:25 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Николаева рассказала, кому стоит отказаться от медитации

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Некоторым людям противопоказана медитация. Таким мнением поделилась философ и востоковед Мария Николаева. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, медитации подразделяются на восточные и западные. К западным относятся различные виды позитивного аутотренинга, гармонизирующие визуализации, отдых под музыку, сканирование вниманием всего тела, сосредоточение на желанном объекте. Такие виды медитаций являются полезными практически для всех людей. Более того, они помогают даже людям с психологическими заболеваниями.

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Однако восточные виды медитации являются серьезным психотренингом. Для этого важна серьезная психологическая подготовка. Кроме того, важно обладать сильным здоровьем, чтобы выдержать длительные погружения в медитацию.

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