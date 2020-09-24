Эксперт назвал симптомы, на которые стоит обратить внимание

По данным портала ToDay News Ufa, она уточнила, что в первую очередь — это любые болевые ощущения, которые долго не прекращаются. Особенно это касается боли в груди. У нее может быть множество причин, но следует убедиться, что это не инфаркт миокарда, не проблемы с сосудами и не проблемы с наружной оболочкой сердца.

Также следует обратиться к врачу при регулярной потере сознания, боли в животе, отдышке.

Ранее Петр Давыдов, врач скорой помощи, объяснил, как отличить простуду от гриппа. Он назвал их черты.

По его словам, при гриппе высокая температура долго не спадает даже при приеме жаропонижающих препаратов. Кроме того, у больных краснеют глаза, наблюдаются ломота в мышцах, «грудной» кашель и носовые кровотечения из-за истончения стенок сосудов в носу.

При простуде же высокая температура легко сбивается, болит горло, сипнет голос.