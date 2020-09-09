Эксперт назвал противопоказания при интервальном голодании

Что такое интервальное голодание? Режим питания, при котором вы едите только в определенное время. Один из самых распространенных видов — «16/8». 16 часов голода, восемь — с приемами пищи.

«Интервальное голодание, циклическое голодание, или просто „фастинг“, — это голодание по определенной, запрограммированной самим человеком, периодичностью», — отметил специалист.

Он пояснил, что в первое время при интервальном голодании человек испытывает дискомфорт: болит голова, появляется чувство голода и дискомфорт в области живота.

Научно не доказано, есть ли польза или вред от интервального голодания. Однако Есинори Осуми, японский профессор, получил Нобелевскую премию за исследование на мышах в этой области.

«На самом деле он получил премию за исследование аутофагии — процесса, при котором клетки самостоятельно „вычищают“ ненужные или поврежденные компоненты. Временные „голодовки“ мышей как раз и были одним из способов получения необходимых результатов аутофагии», — пояснил Заботин.

Он также назвал противопоказания. Заниматься интервальным голоданием нельзя беременным, людям с онкологическими заболеваниями, обладателям сахарного диабета I типа и инсулинпотребного диабета II типа, а также анорексикам. Помимо этого, не рекомендуется прибегать к подобным «диетам» людям с заболеванием крови и периферических вен, с пониженной массой тела и тем, у кого язва желудка в стадии обострения.