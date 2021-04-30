Эксперт назвал причины младенческой смертности в Нижегородской области

Младенческая смертность в Нижегородской области по итогам 2020 года сократилась на 10,5%. В прошлом году в нижегородском регионе показатель смертности детей младше одного года был равен 4,5 на 1000 появившихся на свет живыми. В 2019 году он составил 5,1 на 1 000 новорожденных. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Всего в 2020 году в Нижегородской области скончались 126 грудничков в возрасте до года. В 2019 году этот показатель был равен 149 детей. Таким образом, младенческая смертность в регионе уменьшилась на 10,5%, заявила уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

Эксперт добавила, что в 60% случаев младенцы гибнут по перинатальным причинам. Так в регионе 27 грудничков умерли из-за экстремально низкой массы тела. В 2020 году в Нижегородской области 16 детей до года погибли из-за синдрома дыхательных расстройств. Третье место занимает смерть младенцев от внутриутробной инфекции.

Сокращение показателя младенческой смертности в прошлом году связано со снижением показателя ранней и поздней неонатальной смертности. Это свидетельствует о высоком качестве оказания медицинской помощи новорожденным в Нижегородской области, резюмировала Маргарита Ушакова.