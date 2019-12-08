Эксперт назвал причины депрессивности россиян

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что россияне привыкли воспринимать свою жизнь более тяжелой, чем она на самом деле является. Это не каприз, а особенность национального сознания. Причиной депрессивного отношения является недостаток витамина D. Об этом сообщило радио Sputnik.

Витамин D нередко называют «солнечным». Он в очень малых количествах поступает с пищей. Его концентрация в организме напрямую связана с числом солнечных дней в году. В той части света, где расположена Россия, не так много солнца, поэтому сезонный дефицит полезных веществ для большей части граждан в порядке вещей.

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Чем больше витамина D в организме, тем крепче кости человека, так как он удерживает кальций. По словам Гинзбурга, у этого вещества еще и еще одно полезное свойство, о котором часто забывают, — влияние на эмоции.

«В условиях дефицита витамина D мы скорее впадаем в депрессию. У нас более высокий уровень тревоги, мы более раздражительны и так далее. Для себя мы это объяснить не можем и думаем, что дело в том, что жизнь тяжелая, проблем много и начальник слишком много орет. Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения. Но, поскольку мы его объясняем не тем, то и корректируем не так или вовсе не корректируем», — убежден специалист.

Он заявил, что частично решить проблему может быть восполнение недополученного витамина D. Сделать это можно разными способами. Например, чаще есть морскую рыбу. Эксперт порекомендовал включать ее в меню как минимум трижды в неделю. Второй метод — прием поливитаминных комплексов. Важно следить, чтобы в препарате содержалось как минимум 450 МЕ (международных единиц) витамина D.