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    31 июля 2020, 15:58

    Эксперт напомнил об осторожности во время отдыха в Турции

    Дарья Морозова

    Председатель Координационного совета Всероссийского «Объединения людей, живущих с ВИЧ» Владимир Маяновский призвал россиян к осторожности на свиданиях во время поездок в Турции. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Согласно официальной статистике, в Турции болеют ВИЧ около семи тысяч человек. По неофициальным данным — их в два раза больше. Маяновский напоминает о мерах предосторожности.

    «Люди все взрослые должны понимать, что на курортных романах надо применять средства контрацепции и предохраняться. Тогда проблем не будет», — заявил эксперт.

    Новости SMI.FM