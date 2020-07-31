Эксперт напомнил об осторожности во время отдыха в Турции
Председатель Координационного совета Всероссийского «Объединения людей, живущих с ВИЧ» Владимир Маяновский призвал россиян к осторожности на свиданиях во время поездок в Турции. Об этом сообщило ИА Nation News.
Согласно официальной статистике, в Турции болеют ВИЧ около семи тысяч человек. По неофициальным данным — их в два раза больше. Маяновский напоминает о мерах предосторожности.
«Люди все взрослые должны понимать, что на курортных романах надо применять средства контрацепции и предохраняться. Тогда проблем не будет», — заявил эксперт.