Эксперт напомнил об осторожности во время отдыха в Турции

Согласно официальной статистике, в Турции болеют ВИЧ около семи тысяч человек. По неофициальным данным — их в два раза больше. Маяновский напоминает о мерах предосторожности.

«Люди все взрослые должны понимать, что на курортных романах надо применять средства контрацепции и предохраняться. Тогда проблем не будет», — заявил эксперт.