Эксперт Морозов рассказал о вреде фильтрованной воды

Специалист по питьевым и минеральным водам Дмитрий Морозов рассказал, что фильтрованная вода может быть вредна для здоровья. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта «Экономика сегодня», в фильтрованной воде нет никаких полезных компонентов. Поэтому организму приходится тратить лишнюю энергию на ее усвоение.

«Поэтому в первую очередь всегда надо обращать внимание на наличие именно природной воды. Производители в таком случае пишут „минеральная“ на бутылке — это значит, вода не изменена», — подчеркнул Морозов.