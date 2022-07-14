facebook_pixel
    14 июля 2022, 19:11

    Эксперт Морозов рассказал о вреде фильтрованной воды

    Дарья Морозова

    Специалист по питьевым и минеральным водам Дмитрий Морозов рассказал, что фильтрованная вода может быть вредна для здоровья. Об этом сообщил Пятый канал.

    По данным сайта «Экономика сегодня», в фильтрованной воде нет никаких полезных компонентов. Поэтому организму приходится тратить лишнюю энергию на ее усвоение.

    «Поэтому в первую очередь всегда надо обращать внимание на наличие именно природной воды. Производители в таком случае пишут „минеральная“ на бутылке — это значит, вода не изменена», — подчеркнул Морозов.