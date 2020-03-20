«Коронавирус займет свою нишу определенную, он сейчас ее занимает, и будет сезонным», — сказала Малинникова.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. За три с половиной месяца число зараженных достигло 246 тысяч, погибло от заболевания 10 116 человек. 85 тысяч пациентов смогли вылечиться. Вирус достиг всех континентов, кроме Антарктики. Самое большое число погибших приходится на Италию.

В России за последние сутки число заболевших коронавирусом выросло на 52 человека. Теперь врачи оказывают помощь 199 пациентам.

Ранее российские ученые сделали важный шаг на пути к созданию вакцины от коронавируса. Им удалось расшифровать полный геном SARS-CoV-2. Теперь работа над препаратом может пойти быстрее.