Эксперт Лосев назвал виды спорта, которыми можно заниматься каждый день | 360°

Здоровье 08 ноября 2022, 12:29 Эксперт Лосев назвал виды спорта, которыми можно заниматься каждый день Эксперт Лосев: обычная ходьба подходит для ежедневных занятий

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Обычная прогулка в спокойном или среднем темпе может стать отличной физической нагрузкой каждый день. Об этом Life рассказал эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев.

По словам специалиста, многие люди, особенно те, у кого есть личный транспорт, пренебрегают такой нагрузкой, считая ее недостаточно эффективной.

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«А между тем обычная прогулка помимо пользы для внутренних органов помогает сжигать дополнительные калории и может помочь снизить вес», — сказал Лосев.

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Кроме того, эксперт посоветовал в качестве каждодневной физической нагрузки рассмотреть плавание. Особенно полезно плавать по утрам. Такой вид спорта заряжает энергией, позитивным настроем, бодростью тела и духа.