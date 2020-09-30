Эксперт: кто находится в стрессе, заболевают коронавирусом чаще

По словам специалиста, количество людей, зараженных коронавирусом, постоянно увеличивается. Он отметил, что от Москвы Северная столица отстает лишь на несколько недель. Ситуация на данный момент тревожная, из-за чего люди стали больше нервничать, а стресс может привести к заболеванию коронавирусом.

«Нельзя жить в постоянном стрессе и ожидании, что вот-вот вы заболеете. Все, кто находится в стрессе, заболевают чаще, чем те, кто радуется жизни», — пояснил Шляхто.

Он также подчеркнул, что, если у компаний есть возможность перевести сотрудников на удаленную работу, лучше это сделать. Петербуржцам он посоветовал сделать прививку от гриппа, так как сезонное заболевание может ухудшить ситуацию с коронавирусом.