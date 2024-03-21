Здоровье 21 марта 2024, 14:43 Эксперт из Пенсильванского университета Виенс посоветовала бороться со стрессом с помощью правильного дыхания

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Существует несколько эффективных способов, которые помогают побороть стресс. Помимо здорового сна, общения и сбалансированного питания есть техники правильного дыхания и объятия. Об этом рассказала эксперт из Пенсильванского университета Кэнди Виенс, написал сайт bel.ru.

Для правильного дыхания подойдет следующая техника: два вдоха через нос и длинный выдох через рот. Ее суть в том, что она увеличивает количество кислорода, поступающего в легкие, и выводит накопившийся углекислый газ.

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Объятия с любимым человеком или животным, как заметила Виенс, стимулируют выработку окситоцина — гормона любви. Он, как и другие гормоны счастья, способен повлиять на снижение гормонов стресса.