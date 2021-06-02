Эксперт: есть вероятность, что COVID-19 превратится в типичное сезонное респираторное заболевание

Кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев допустил, что коронавирус останется навсегда, а в будущем люди будут реагировать на него как на обычную простуду. Специалиста процитировал сайт kp.ru.

Ануфриев заметил, что сейчас большинство людей, заразившихся коронавирусом, переносят его в легкой форме.

«Поэтому есть вероятность, что COVID-19 превратится в типичное сезонное респираторное заболевание уже в обозримом будущем», — предположил собеседник издания.

Накануне академик РАН Вадим Покровский напомнил о частом обнаружении случаев передачи птичьего гриппа людям. При этом, как правило, не происходит дальнейшей его передачи от человека к человеку.

«Обычно страдают те, кто непосредственно занят работой с сельскохозяйственной птицей», — добавил Покровский.