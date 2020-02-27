Эксперт: дефицит сырья для лекарств может начаться в апреле из-за коронавируса
Может начаться нехватка сырья для лекарств в апреле этого года — считает эксперт в области фармацевтики Виктор Дмитриев. Об этом сообщило ИА «Невские Новости».
Основной причиной Дмитриев назвал остановку поставок из Китая из-за эпидемии коронавируса и уточнил, что имеющихся запасов хватит до апреля.
«Если дальше ситуация не изменится, будем смотреть, какие препараты попадают в зону риска, и исходя из этого будем принимать какие-то решения», — рассказал эксперт.
Также он добавил, что пока невозможно предсказать, какие именно группы препаратов могут стать дефицитом.