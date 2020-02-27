Эксперт: дефицит сырья для лекарств может начаться в апреле из-за коронавируса

Основной причиной Дмитриев назвал остановку поставок из Китая из-за эпидемии коронавируса и уточнил, что имеющихся запасов хватит до апреля.

«Если дальше ситуация не изменится, будем смотреть, какие препараты попадают в зону риска, и исходя из этого будем принимать какие-то решения», — рассказал эксперт.

Также он добавил, что пока невозможно предсказать, какие именно группы препаратов могут стать дефицитом.