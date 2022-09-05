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Эксперт Давыдов рассказал, как развить медицинский туризм в России

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В России необходимо развивать медицинский туризм. Для этого предоставляемые услуги должны быть качественными, а также иметь адекватную стоимость. Таким мнением поделился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Об этом сообщило NEWS.ru.

По словам специалиста, российская медицина нуждается в привлечении иностранных инвестиций. Кроме того, в данную сферу стоит нанимать лучших медицинских работников. Чтобы привлечь подобных специалистов, властям стоит обеспечить максимально выгодные условия работы, среди которых — налоговые льготы.

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«Установить, что медицинское учреждение, которое осуществляет в год прием иностранных пациентов на сумму, превышающую установленный порог (например, 2 000 000 долларов оборота в год), получает автоматическое право сохранить для своего предприятия на следующий год право льготного налогообложения», — пояснил специалист.

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Льготы

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