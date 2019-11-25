Эксперт дал советы, как избежать зимнюю депрессию

По информации РИА ФАН, здоровый образ жизни и витамины D и С помогут справиться с нежелательными заболеваниями.

Одна из главных причин депрессии — недостаток витамина D. Осенью и зимой в России мало солнца, поэтому жители страдают от нехватки витаминов. А вирусные инфекции дополнительно ухудшают состояние человека.

«Во-первых, никакого алкоголя, который в действительности является депрессантом, и стимуляторов. Также необходимо уделять время физической активности, регулярно делать зарядку. Помимо этого, можно потреблять витамины D и C, которые благоприятно влияют на иммунитет и организм в целом», — пояснил Дорохин.

Терапевт также порекомендовал следить за питанием и употреблять фрукты и овощи. При затяжной депрессии и другом болезненном состоянии Дорохин посоветовал обратиться к врачу.