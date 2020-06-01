Эксперт: бросить курить на самоизоляции возможно
Маринэ Гамбарян, руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ ТПМ, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказала, как отказаться от курения сигарет во время режима самоизоляции.
По ее словам, бросать курить нужно постепенно, а не резко. Необходимо поэтапно снижать норму выкуренных сигарет в день. При этом вы должны четко понимать, что хотите побороться со своей пагубной привычкой.
Переходить на электронные сигареты во время отказа от курения запрещено категорически, отметила эксперт.
«Ни в коем случае нельзя переходить на электронные сигареты. Эти вещи только усугубляют тягу к курению, усугубляют зависимость, но не дают возможности бросить», — пояснила Гамбарян.