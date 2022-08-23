Эксперт бренда Dr. Mybo Богданова рассказала, что у спирулины множество полезных свойств

Водоросль под названием спирулина по результатам клинических испытаний оказалась полезной для организма. Об этом рассказала эксперт бренда Dr. Mybo Ирина Богданова в разговоре с Pravda.Ru.

По данным ученых, у людей, которые регулярно принимали спирулину, нормализовалось артериальное давление, улучшились работа печени и кроветворная функция, снизился уровень «плохого» холестерина, ускорились процессы восстановления организма.

Спирулина на 60% состоит из белка. Также в ней есть аминокислоты, витамины B и К, кальций, железо, магний, селен, марганец и другие полезные минералы. Ее можно купить в аптеке как в виде порошка, так и в капсулах. Второй вариант — самый удобный.

Прием спирулины должен начинаться с одной-двух таблеток в день за 40 минут до завтрака. Если не возникла аллергия, то постепенно следует увеличить количество таблеток до 6-12. После месячного курса следует прерваться на две недели, а потом принимать еще месяц.

Спирулина противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ, хроническими болезнями почек, гипертонией или индивидуальной непереносимостью.