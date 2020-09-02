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    02 сентября 2020, 19:03

    Эксперт: бессимптомный инфаркт — самый опасный

    Дарья Морозова

    Врач кардиолог Роман Урсов рассказал, что бессимптомный инфаркт — самый опасный вид. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По данным сайта «Экспресс-газеты», он объяснил, что это связано с высокой вероятностью развития серьезных осложнений и внезапной смерти.

    Также кардиолог уточнил, что бессимптомный инфаркт все же имеет невыраженные симптомы, но его легко спутать с простудой или расстройством желудка. Среди них легкое недомогание, слабость, изжога, головокружение, боль в горле.

    Новости SMI.FM