Эксперт: бессимптомный инфаркт — самый опасный
Врач кардиолог Роман Урсов рассказал, что бессимптомный инфаркт — самый опасный вид. Об этом сообщил NEWS.ru.
По данным сайта «Экспресс-газеты», он объяснил, что это связано с высокой вероятностью развития серьезных осложнений и внезапной смерти.
Также кардиолог уточнил, что бессимптомный инфаркт все же имеет невыраженные симптомы, но его легко спутать с простудой или расстройством желудка. Среди них легкое недомогание, слабость, изжога, головокружение, боль в горле.