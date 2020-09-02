По данным сайта «Экспресс-газеты», он объяснил, что это связано с высокой вероятностью развития серьезных осложнений и внезапной смерти.

Также кардиолог уточнил, что бессимптомный инфаркт все же имеет невыраженные симптомы, но его легко спутать с простудой или расстройством желудка. Среди них легкое недомогание, слабость, изжога, головокружение, боль в горле.