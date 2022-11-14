Здоровье 14 ноября 2022, 15:32 Эксперт Беспалов рассказал, что эффективнее — йод или зеленка Эксперт Беспалов: в качестве антисептика лучше использовать другие препараты РИА «Новости»

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Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с изданием Life рассказал, что ни йод, ни зеленка не являются хорошими антисептиками.

По словам эксперта, оба этих препарата сильно раздражают кожу и вызывают болевые ощущения.

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«Во-первых, это очень старые препараты, они достаточно серьезно раздражают кожу. Я уже не говорю, что это неэстетично в каком-то смысле — ходить раскрашенным», — добавил Беспалов.

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Эксперт порекомендовал покупать в аптеке современные антисептики без побочных эффектов и без резких запахов. Они могут стоить дороже, но эффект от них будет намного ярче.

Беспалов добавил, что если все же есть желание и дальше пользоваться йодом, то следует отдавать предпочтение не традиционным растворам на спирте, а современным аналогам на основе полимеров.

«Они меньше раздражают кожу и действуют гораздо дольше», — подчеркнул эксперт.