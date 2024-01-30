Здоровье 30 января 2024, 14:34 Эксперт Arimed Курбатова: лосось, сардины, орехи и семена льна помогают поддерживать здоровье сердца

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Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова в беседе с изданием inkazan.ru перечислила продукты, которые помогают поддержать здоровье сердца. К таковым специалист отнесла лосось, сардины, орехи и семена льна.

Как написал RT, в рационе у здорового человека должны присутствовать цельнозерновые продукты, в том числе овес, коричневый рис.

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Отличным источником мононенасыщенных жиров служит оливковое масло, добавила Курбатова.