Эксперт Алименко рассказал, что злоупотребление булочками грозит опасными заболеваниями

Специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко рассказал, какие хлебобулочные изделия могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Наиболее безопасны для здоровья изделия, состоящие из муки и воды, отметил специалист.

«Лучше выбирать выпечку с простым составом, из муки и воды, чтобы там не было лишнего масла. Это какие-то багеты, батоны, простые булочки, лаваши, простые блины, которые жарятся на минимальном количестве масла», — добавил он.

По словам Алименко, в некоторой выпечке содержатся опасные для здоровья трансжиры. Термически обработанные масла деформируются на химическом уровне и могут вызывать опасные заболевания.

«Это риски онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и риски ожирения на фоне высокой калорийности этих продуктов. От лишнего веса тоже достаточно побочных эффектов. Это и диабет, и гипертония, и атеросклероз, и тромбы. Также может быть повышение холестерина, то есть увеличение в крови жиров высокой плотности», — резюмировал специалист.