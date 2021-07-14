Эксперт: 30-50% болезней развиваются из-за неправильного питания

Здоровое питание помогает избавить от 80% случаев инфаркта миокарда, инсульта и диабета. Об этом рассказал директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк, написало РИА «Новости».

По словам специалиста, около 30-50% болезней развиваются на фоне неправильного питания. Потребление большого количества сахара, колбас, мучных изделий усугубляет различные нарушения в организме, сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на слова Никитюка. Для правильной работы организма необходимо употреблять 170-180 наименований биологически активных веществ, заключил эксперт.