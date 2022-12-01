Здоровье 01 декабря 2022, 02:41 Экс-президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом Экс-президент США Билл Клинтон сообщил, что заразился коронавирусом РИА «Новости»

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Бывший глава американской администрации Билл Клинтон сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом. Несмотря на это, политик продолжает работу.

«Я сдал положительный тест на коронавирус. Испытываю слабые симптомы, но в целом у меня все хорошо и я работаю дома», — отметил он.

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Клинтон был 42-м президентом США. Он хозяйничал в Овальном кабинете с 1993 по 2001 год. Сейчас политику 76 лет, он ведет активную общественную деятельность.

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На посту президента Клинтона сменил Джордж Буш-младший. Нынешним главой администрации является 80-летний Джо Байден. Летом президент неоднократно болел коронавирусом и находился в изоляции.

Ранее Байден возмутил американцев, появившись на публике после перенесенного коронавируса без медицинской маски. У главы государства неоднократно случались приступы кашля, при этом он просто прикрывал рот рукой.