Экс-глава CDC заявил об утечке коронавируса из китайской лаборатории

Коронавирус, распространившийся по всему миру, «ускользнул» из лаборатории в китайском городе Ухань. В этом уверен бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

«Я не верю, что он каким-то образом перешел от летучей мыши к человеку, и в этот момент стал одним из самых заразных вирусов», — заявил Редфилд в интервью CNN.

Вирусолог добавил, что когда патоген переходит от животного к человеку, ему требуется время, чтобы выработать наиболее эффективную стратегию.

По мнению экс-главы CDC, вероятнее всего, коронавирус находился лаборатории института вирусологии в Ухане, где его мог подцепить кто-то из сотрудников. По его словам, в этом нет ничего необычного.

В преднамеренный выброс вируса ученый не верит. По мнению Редфилда, COVID-19 начал распространяться в Ухане в сентябре–октябре 2019 года, а не в декабре, как официально сообщалось.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения побывали в лаборатории Уханя и изучили некоторые данные первых пациентов с коронавирусом. ВОЗ пришла к выводу, что вирус имел природное происхождение.