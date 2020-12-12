Экономист дал прогноз о сроке окончания пандемии

Завершение пандемии коронавируса произойдет во втором квартале 2021 года. При этом экономика в мире придет в нормальное состояние в течение года. Об этом заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

«Полагаю, что во втором квартале 2021 года [стоит ждать окончания пандемии]. Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году», — привело слова Якобсена РИА «Новости».

Эксперт отметил, что быстрее всего восстановится экономика стран Азии, так дела там уже идут лучше. В первом квартале ВВП Китая будет показывать темпы роста около 10%. За азиатской экономикой последует Северная Европа, а затем только дело дойдет до США, Великобритании и Ближнего Востока. По словам экономиста, улучшение ситуации произойдет благодаря научным достижениям.

«Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации», — подчеркнул Якобсен.

Он добавил, что коронавирус может мутировать, но ученые смогут с этим справиться. Банкир заявил, что наука в очередной раз смогла доказать необходимость доверия человеческим способностям изобретать что-то новое.